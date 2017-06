Ekangamene weg naar Beerschot Wilrijk

De 23-jarige Ekangamene komt over van Zulte Waregem. Op 16-jarige leeftijd vertrok hij van Antwerp naar Manchester United, waar hij eerst deel uitmaakte van de U18 en later een vaste waarde werd in het beloftenelftal. Ondertussen verzamelde Ekangamene twee caps voor de Belgische U19. In 2014-2015 keerde de Antwerpenaar terug naar België en ondertekende hij een contract van vier jaar bij Zulte Waregem. Daar kon hij nooit overtuigen en werd hij de twee volgende seizoenen uitgeleend aan OH Leuven en NAC Breda in de Nederlandse tweede klasse.