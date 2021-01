Eli Iserbyt beperkt zich komend weekend tot Hamme

Eli Iserbyt, die de voorbije anderhalve week onder de Spaanse zon trainde, maakt zaterdag zijn terugkeer in competitie. In Hamme verdedigt hij zijn leidersplaats in de X2O Trofee. Zondag in Overijse zal de Europese kampioen van Pauwels Sauzen - Bingoal er niet bij zijn.