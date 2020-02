Eli Iserbyt is eindwinnaar DVV Trofee

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zaterdag voor eigen volk de Krawatencross in Lille gewonnen. Eli Iserbyt is eindwinnaar van de DVV Trofee.

Voor Van Aert is het zijn eerste overwinning sinds zijn comeback. Quinten Hermans werd op twintig seconden tweede, Toon Aerts op veertig seconden derde. "Dit is de bevestiging dat ik het nog kan", was de eerste reactie van de 25-jarige drievoudige wereldkampioen. Voor Van Aert is het de eerste zege in de Krawatencross. De Nederlander Mathieu van der Poel, winnaar van de vorige vier edities, stond deze keer niet aan de start. (

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), finishte op 53 seconden als elfde en is na acht manches de eindwinnaar van de DVV Trofee.