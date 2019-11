Eli Iserbyt grijpt naast goud op EK

Eli Isberyt kraakte pas in de slotronde en finishte uiteindelijk op amper drie seconden van de Nederlander. Het brons ging in Italië naar Laurens Sweeck. Van de vijf edities van het EK bij de mannen elite won Van der Poel er tot nu toe drie. In 2015 was de Nederlander Lars van der Haar de beste in de openingseditie, een jaar later was er de zege voor Toon Aerts, de enige Belgische overwinning tot nu toe. Van der Poel werd toen tweede. Bij de junioren pakte hij in 2011 en 2012 ook nog twee Europese titels.