Eli Iserbyt houdt geen breuk over aan val

Een scan wees uit dat Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) geen breuk heeft opgelopen. Na zijn val in de Superprestigecross van Heusden-Zolder werd voor een elleboogbreuk gevreesd, het gewricht is wel uit de kom geweest....

"De elleboog van onze renner is zwaar ontwricht", meldde meldde sportdirecteur Gianni Meersman. "Een scan bracht geen breuken aan het licht, maar ik wil nog niet te optimistisch zijn. Er volgt nog nader onderzoek, met wellicht een nieuwe scan."

Belgisch Kampioenschap

"Het is ook afwachten hoe de blessure verder zal evolueren. De elleboog is momenteel erg gezwollen en dat kan soms een vertekend beeld geven. Over wanneer Eli Iserbyt eventueel de competitie kan hervatten, wil ik het nu dus nog niet hebben." Iserbyt gaf zelf nadien aan snel terug te willen crossen.

"Mijn focus ligt nog steeds op het Belgisch kampioenschap van 10 januari in Meulebeke. Daar ga ik vol voor."

Hij analyseerde ook kort de val: "Laurens Sweeck reed voor me uit, ik volgde, maar schoof uit op een steen en kwam zo ten val. Net op het moment dat mijn arm gestrekt was knalde er iemand op, waardoor mijn elleboog uit de kom geraakte. Ik heb nog nooit zo'n pijn gehad. Een geluk bij een ongeluk was dat mijn arm niet lager geraakt werd, anders was hij zeker gebroken geweest."