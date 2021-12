Eli Iserbyt kan leven met tweede plaats

Eli Iserbyt leek op weg naar de zege in het Nederlandse Rucphen, maar zag in extremis Tom Pidcock nog voorbijsnellen. De ontgoocheling was niet al te groot na afloop. "Soms win je, soms verlies je", sprak de West-Vlaming na afloop.

Van grote teleurstelling was geen sprake bij de veelwinnaar van dit seizoen. "Het was een moeilijke wedstrijd", zegt Eli Iserbyt. "Natuurlijk had ik graag gewonnen en ik zag Pidcock ook niet meteen komen. Ik dacht dat Michael Vanthourenhout nog in mijn wiel zat, maar plots was hij daar. Op de balken wilde ik het iets trager aanpakken, de snelheid drukken. Maar plots sprong Tom daar en was hij me voorbij. Hij pakte een voorsprong die ik niet meer kon goedmaken. Jammer, maar het zij zo. Je kan niet altijd winnen", stelde hij nog.