Eli Iserbyt kan van start gaan op BK in Meulebeke

Een MRI in het Waregemse OLV van Lourdes-ziekenhuis leverde maandag geruststellend nieuws op voor Eli Iserbyt. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal kan zondag starten op het BK veldrijden in Meulebeke.

Eli Iserbyt kwam zwaar ten val in de wedstrijd in Heusden-Zolder op 26 december. Daarbij liep hij een (linker-) elleboogluxatie op en werden de spieren rond het gewricht zwaar geraakt. Eerder was al duidelijk dat er geen breuken waren, maar omdat er nog te veel vocht rond het bewuste gewricht zat, was nog niet duidelijk of er sprake was van een of meerdere barstjes. Hij kreeg wel groen licht om te starten in Baal en Hulst.

Een val in de openingsronde in Hulst zondag zorgde echter voor extra onrust. "Ik viel dan wel op mijn rechterzijde, ik voelde toch een hevige pijnscheut in mijn linkerelleboog", liet hij optekenen. "Bovendien kon ik amper nog kracht vanuit de rug zetten, zodat ik uit voorzorg besliste om vroegtijdig de wedstrijd te verlaten. Ik koos ervoor om naar mijn lichaam te luisteren en het zeker niet nóg erger maken. Het was voor mezelf op dat moment ook moeilijk inschatten wat er exact aan de hand was."

Een nieuwe MRI-scan in het Waregemse OLV van Lourdes-ziekenhuis leverde maandag relatief goed nieuws op. "Door de val is er nog een extra bloeduitstorting rond het ellebooggewricht bijgekomen, maar van een breuk is geen sprake en er werden ook geen barstjes vastgesteld", liet Iserbyt weten. "Dat betekent dat ik zondag zeker van start kan op het Belgisch kampioenschap. Al zal dat uiteraard niet in de meest ideale omstandigheden zijn."

De leider in de X2O Trofee zal het deze week houden bij enkele rustige trainingsritten en plant nog een veldtraining met de ploegmaten. "Gekke dingen ga ik niet meer doen deze week. De blessure kan alleen maar herstellen door de elleboog te laten rusten. Na het BK heb ik een crossvrij weekend, alleen zondag zal ik nog een keer de pijn moeten verbijten. Ik kan alleen maar hopen dat het meevalt en dat ik de voorbije twee weken niet te veel aan conditie heb moeten inboeten."