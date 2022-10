Eli Iserbyt luistert 25e verjaardag op met drie op drie in Wereldbeker

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft in het Tsjechische Tabor de derde manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden aan zijn palmares toegevoegd.

Hij kwam in een tijd van 1u02:43 alleen over de meet, voor de Nederlandse Europese kampioen Lars van der Haar (Baloise Trek Lions, +0:05) en zijn eigen ploegmaat Michael Vanthourenhout (+0:26). De man die zaterdag 25 kaarsjes uitblies boekte zo een perfect rapport van drie op drie in de Wereldbeker.

Iserbyt won ook al de eerste twee manches van de veldritjaargang in de Verenigde Staten. Zowel in Waterloo als Fayetteville was hij de beste. Bij de vrouwen slaagt niemand er voorlopig in om de hegemonie van de Nederlandse Fem van Empel te doorbreken. In Waterloo, Fayetteville en Tabor snelde ze telkens als eerste over de finish. Beide veldrijders verstevigen logischerwijs hun leidersplaatsen in de WB-standen.

Volgende week zondag (30 oktober) vindt alweer de vierde wereldbekermanche plaats in Maasmechelen.