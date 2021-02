Eli Iserbyt neemt vrede met derde stek: "Wou niet te veel risico's nemen"

"Gezien mijn eerste helft van de wedstrijd, mag ik wel tevreden zijn met mijn derde plaats", vertelde Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). "Toen Toon Aerts een kloof had geslagen, legde ik me meteen bij de zaak neer. Ik wou niet te veel risico's meer nemen. Zeker niet in het vooruitzicht van wat morgen/zondag volgt in Brussel. Ik heb daar immers nog een klassement te verdedigen.

Met alle respect, maar dit was een 'losse' cross. Naarmate de wedstrijd vorderde, groeide ik wel en dat ervaar ik als zeer positief. Tweede of derde worden maakte vandaag niet zo veel uit voor mij. Ik ben alvast blij voor Quinten Hermans dat hij kunnen winnen heeft. Dit zeker na al de tegenslagen die de jongen kende. Hij heeft hard moeten terug knokken."

Zondag Trofeecross in Brussel

Zondag is er de X2O Badkamers Trofeecross in Brussel. Dan valt ook het doek over dit regelmatigheidscriterium. "Er komt zeker een mooie en heel belangrijke cross aan voor mij. Ik heb er een leidersplaats te verdedigen. Een trui en overwinningen heb ik al achter mijn naam staan, een eindklassement van een regelmatigheidscriterium dit jaar nog niet. Daarom komt het er op aan direct de focus te verleggen naar zondag in Brussel.