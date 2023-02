Eli Iserbyt pakt brons: "Versnelling op balken volstond tot aan finish"

Eli Iserbyt vervolledigde zondag het podium op het WK veldrijden in het Nederlandse Hoogerheide, na van Aert en van der Poel "Ik kwam meer en meer in de wedstrijd", liet de West-Vlaming na afloop weten. Vanthourenhout zakte midden koers helemaal weg. "Ik heb mezelf kapot gereden tegen die wind...

Iserbyt moest in de beginfase achtervolgen, maar hij kon stelselmatig opschuiven. In het sprintje voor de bronzen medaille haalde hij het voor de Nederlander Lars van der Haar. "Ik vond dat iedereen van in het begin snel reed. Ik koos ervoor om het wat vanuit de achtergrond te bekijken. Misschien zat ik iets te ver. Maar ik kwam meer en meer in de wedstrijd, en ik had het geluk dat Lars moest blijven rijden. Anders zouden Michael Vanthourenhout en Gerben Kuypers terugkeren. Op de laatste balken heb ik mijn versnelling geplaatst, en dat was genoeg tot aan de finish. Ik heb nu toch een medaille op een kampioenschap dit seizoen. Dat nemen ze me niet meer af."

"Ik heb mezelf kapot gereden tegen de wind"

Michael Vanthourenhout had lange tijd uitzicht op een bronzen medaille op het WK veldrijden in het Nederlandse Hoogerheide, maar het werd een vijfde plaats. "Ik heb mezelf kapot gereden tegen die wind", gaf hij na afloop toe.

Tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel viel niets te beginnen, wel ging de West-Vlaming voluit voor het brons. "Ik was met Gerben Kuypers op pad en hij deed alle moeite om zijn werk te doen, maar hij kon de kop nooit lang houden wanneer de wind tegen blies. Daardoor kwamen de anderen dichter, verzette ik meer werk en ging ik over de limiet. Ik wist dat ik van hem af moest, en dat lukte. Maar alleen tegen die wind was het niet gemakkelijk. Neen, ik had geen materiaalpech, ik liep gewoon leeg op het eind. Meer moet je daar niet achter zoeken."

Vanthourenhout is wel al Belgisch en Europees kampioen. "Ik had niets meer te winnen vandaag tegen Wout en Mathieu. Meer dan brons zat er niet in, maar dat is niet gelukt. Jammer, ik wist ook dat mijn conditie niet optimaal was na mijn ziekte. Ik probeerde wel, maar op het eind kwam ik gewoon kracht te kort. Ik heb me kapot gereden tegen die wind en kwam mezelf tegen. Jammer dat we met Wout van Aert geen goud winnen. Het lag heel dicht bij elkaar, maar Mathieu van der Poel wint."