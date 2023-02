Eli Iserbyt steekt dag- en eindzege op zak

Eli Iserbyt heeft deze middag de slotmanche in de X2O Badkamers Trofee in Brussel gewonnen. Hij haalde het voor Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar. De eindwinst is ook voor Iserbyt

In deze laatste manche in Brussel stonden de drie tenoren niet aan de start, wel leverden Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout strijd om de zege. Die laatste drie kenden een uitstekende start, Sweeck schoot iets minder snel uit de startblokken en moest achtervolgen. Hij zou de rest van de wedstrijd niet meer vooraan te vinden zijn en niet bikkelen om de zege.

Goede start

Dat deden Lars van der Haar en Eli Iserbyt wel, het duo telde na één ronde elf seconden voorsprong op een groepje met Michael Vanthourenhout, Kevin Kuhn, Jens Adams en enkele anderen. Iserbyt, nog niet met eindeseizoensbenen, toonde zich fel in die tweede ronde en ontdeed zich van Lars van der Haar.

Hij zag Vanthourenhout en Adams terugkeren, Iserbyt dook de derde ronde in met een bonus van twee seconden op dit trio. Niet veel en de Nederlander dichtte het gaatje op Iserbyt, met Adams en Vanthourenhout in z'n wiel. Die laatste speelde een paar keer het ploegenspel, Van der Haar had het daardoor niet onder de markt en even reden de twee ploegmaten zelfs alleen op kop. Ze doken de vierde ronde in met vier seconden bonus op Van der Haar en Adams.

Het kwam weer even samen, maar op het eind van die vierde ronde maakte Iserbyt het verschil en reed hij met vijf tellen bonus de vijfde, van tien rondes, in. Van der Haar had geen medestander aan Vanthourenhout en kwam geen lengte dichter. Zelfs een valpartij deerde Iserbyt niet in die vijfde ronde, want hij verspeelde amper tijd en zou in de volgende rondes zijn bonus steeds verder uitbreiden.

Iserbyt alleen

Hij dook de laatste ronde in met 32 tellen op Vanthourenhout en Van der Haar, in de slotronde ontdeed de ploegmaat van Iserbyt zich nog van de Nederlander en pakte hij de tweede plaats na Iserbyt. Van der Haar eindigt als derde. De eindwinst gaat naar Iserbyt.