Eli Iserbyt verontschuldigt zich bij ploegmaat Laurens Sweeck: "Helemaal niet gepast"

"Ik bied mijn excuses aan voor insinuaties tijdens het interview na de cross", schreef de voormalige wereldkampioen bij de beloften op Twitter. "Dat was helemaal niet gepast. Schrijf ons team maar op voor het BK in Antwerpen."

Sweeck had daarop meteen een antwoord klaar. "Zand erover in Antwerpen", schreef hij met een knipoog. Eerder had ploegleider Gianni Meersman bij VTM al duidelijk gemaakt dat meteen na de wedstrijd alles was uitgepraat binnen het team.

Eli Iserbyt eindigde in Diegem na een onaantastbare Mathieu van der Poel op de tweede plaats. Toch bleek de West-Vlaming na afloop niet tevreden met de manier van koersen binnen zijn team. Tussen de regels door verwees hij daarmee naar Sweeck en het werk dat die laatste leverde in de achtervolging. "Ik weet waar het fout liep, maar ik ga niet zeggen hoe of waar", vertelde Iserbyt toen. "Op de schuine kant ontstond er een kloofje. Ik voelde me heel goed en volgens mij kon ik dat gat naar Mathieu van der Poel wel dichtrijden."