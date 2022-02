Eli Iserbyt voor het eerst eindlaureaat Superprestige

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) heeft zich met een tweede plaats in Gavere verzekerd van de eindzege in de Superprestige. Even zag het er penibel uit voor de West-Vlaming toen hij vrij vroeg in de wedstrijd ten val kwam.

"Ik ben blij dat ik eindelijk die eindzege in de Superprestige heb behaald. Dat kan ik dus al afvinken van mijn bucketlist. Het heeft er even niet goed uitgezien. Ik nam een spoor tijdens die afdaling, maar mijn evenwicht zat wellicht niet goed. Ik moest corrigeren naar rechts en denk dat ik daar het lint heb geraakt waardoor ik helemaal uit balans geraakte en hard tegen de grond knalde. Ik was zelfs even groggy maar wou direct verder rijden. Ik heb me daarop wat vergaloppeerd om opnieuw naar de kopgroep te rijden. Zo moest ik nog vechten om het uur helemaal rond te maken."

"Panikeren heb ik niet gedaan, toen Lars van der Haar een eerste keer ging versnellen. Ik hield wel Toon Aerts in de gaten. Bij een tweede aanval van Lars van der Haar moest iedereen passen. Bovendien denk ik dat Toon zich in de voorlaatste ronde wat opblies, waardoor ik zelf mijn kans zag in de slotronde om te gaan aanvallen. Ik word zo tweede en meteen eindlaureaat van de Superprestige. Eindelijk."