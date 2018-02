Eli Iserbyt is voor tweede keer wereldkampioen

Eli Iserbyt is opnieuw wereldkampioen bij de beloften. Hij versloeg de Nederlander Nieuwenhuis in het Nederlandse Valkenburg.

Iserbyt dook als derde het veld in achter de Fransman Benoist en de Nederlander Nieuwenhuis. Pidcock miste zijn start. Nieuwenhuis nam de wedstrijd in handen met Iserbyt op 5 seconden. Dan volgde Pidcock al op een halve minuut.

In de tweede ronde komt Nieuwenhuis ten val en heeft de Nederlander af te rekenen met schoenproblemen waardoor Iserbyt 17" cadeau krijgt. Een val in de derde ronde kan Iserbyt niet tegenhouden. De man uit Bavikhove had bij het ingaan van de laatste ronde 27 seconden voorsprong op NIeuwenhuis en Gras.

Iserbyt bleef foutloos in de laatste ronde en werd niet meer bedreigd. Na Zolder in 2016 kroont hij zich voor de tweede keer tot wereldkampioen.