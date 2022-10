Eli Iserbyt wint 1ste veldrit Wereldbeker in Waterloo (VS)

In Amerika pakte de West-Vlaming zondag zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij al eerder de Be-MINE cross van Beringen op zijn naam schreef. Iserbyt is meteen ook de eerste man die dit seizoen de wit-rode leiderstrui van de wereldbeker mag aantrekken.

"Goed in mijn vel"

"Ik was niet echt nerveus zoals velen dachten dat ik zou zijn voor de start van de wedstrijd. Ik noem het eerder een gezonde vorm van spanning om goed te presteren", legde hij uit.

"Ik zat van bij de start goed in mijn vel. Ik hield er meteen een stevig tempo op na. Ik wou de rest al vrij vlug onder druk zetten en ging versnellen. Ik had meteen een kloof en ben daarna blijven doorgaan. Ik wou de rest niet de hele cross op sleeptouw nemen en hen zo in een zetel zetten. Laurens Sweeck bleef echter maar doorzetten en jacht op mij maken maar ik kon hem toch afhouden, ook al moest ik tot het einde tempo blijven maken."

Of dat het plan was voor de wedstrijd om al na tien minuten te gaan aanvallen?

"Je kan wel vroeg proberen aanvallen maar dan moet je wel heel goed zijn. Zo'n 110 procent dan", lachte Iserbyt. "Ik had ook nog een ander plan in gedachten maar dat heb ik dus niet hoeven te ontplooien. Conditioneel loopt het niet slecht. Ik had de voorbije weken af te rekenen met een lichte keelontsteking maar alles is nu weer in orde. Ik heb van de wereldbeker een doel gemaakt en met die eerste manche te winnen zit ik daarvoor zeker op koers. En ik wil dat doel zeker opnieuw bereiken."