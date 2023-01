Eli Iserbyt wint in Baal

West-Vlamingen boven in Baal. Eli Iserbyt wint de GP Sven Nys voor ploeg- en streekgenoot Michael Vanthourenhout. Wereldkampioen Tom Pidcock vervolledigt het podium.

Eli Iserbyt weet weer wat winnen is. Hij trekt aan het langste eind in Baal. Lang leek de winst voor Tom Pidcock te zijn, maar hij maakte een foutje in de laatste ronde. De twee renners van Pauwels Sauzen-Bingoal konden zo de wereldkampioen verschalken.