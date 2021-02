Eli Iserbyt wint de Waaslandcross in Sint-Niklaas

De laatste manche van de Ethias Cross begon met een zware valpartij. Gelukkig viel de schade mee. Na een kwartiertje cross hadden vier renners een eerste kloof geslagen: Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck en Aerts. Halfweg cross kon de achtervolgende groep de vier leiders vervoegen. Het was wachten op een nieuwe aanval om de wedstrijd open te breken. Die kwam er vrij snel: Toon Aerts versnelde en nam Iserbyt mee in zijn wiel.

Uit het niets kwam Laurens Sweeck op en over de twee leiders. Iserbyt kon het gaatje op zijn ploegmaat wel terug toerijden. Het was wachten tot de voorlaatste ronde op de beslissende aanval. West-Vlaming Iserbyt zette Sweeck onder druk en reed al snel zes seconden weg. Bij het ingaan had de beste renner in de wedstrijd al een geruststellende voorsprong.

Na een beresterke cross kon Iserbyt het vreugdegebaar maken. De Europese kampioen wint in Sint-Niklaas zijn zevende wedstrijd van het seizoen. De strijd om plek twee werd gewonnen door Aerts. Michael Vanthourenhout finishte als derde.