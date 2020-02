Eli Iserbyt wint voor Vanthourenhout

De strijd voor de derde plaats werd beslecht in een sprint tussen Toon Aerts en de Nederlander Corné van Kessel. Daarin trok, na het bekijken van de finishfoto, oud-Belgisch kampioen Aerts aan het langste eind.

Geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert in Maldegem. Beiden zijn al begonnen aan de voorbereiding op hun wegseizoen en lieten de Parkcross links liggen. Quinten Hermans nam de beste start. Hij werd achterna gezeten door David van der Poel, Lars van der Haar, Belgisch kampioen Laurens Sweeck, Toon Aerts, Eli Iserbyt en Corné van Kessel.

Ondanks het feit dat het tempo heel hoog lag kwam er toch geen grote afscheiding in het pak. In de vierde ronde was de kopgroep nog veertien renners sterk. Tot Hermans een nieuwe versnelling plaatse en een miniem kloofje sloeg, met Iserbyt en Vanthourenhout in het wiel. Daarna volgden Aerts, Van der Poel, Sweeck en Van Kessel.

Halfcross namen Hermans, Iserbyt, Van Kessel en Vanthourenhout afstand van Van der Haar en Sweeck. De rest volgde op een zakdoek. Drie ronden van het einde versnelde Iserbyt. Vanthourenhout probeerde in zijn eentje naar zijn ploegmakker te rijden, maar hield in toen Hermans naderde. Zo slaagden ook Aerts en Van Kessel erin om weer aan te pikken.

Vanthourenhout kon zich in volle finale dan toch loswrikken en ging met succes op jacht naar de dichtste ereplaats. Iserbyt, vorig jaar nog zesde, volgt Mathieu van der Poel op als winnaar in Maldegem.