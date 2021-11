Eli Iserbyt zegeviert voor het derde jaar op rij op de Koppenberg

Iserbyt reed op Allerheiligen in een door regen en felle wind geteisterde editie meer dan de helft van de cross solo aan de leiding en finishte met een voorsprong van 23 seconden op Toon Aerts, die zijn concurrent na een slipper had moeten laten rijden. Voor de West-Vlaming was het de achtste zege van het seizoen. Zondag was hij al de beste op de Wereldbekermanche veldrijden in Overijse. Voordien sprokkelde hij overwinningen in de Rapencross, Beringen, Bredene, de wereldbekermanches van Iowa en Waterloo, en de cross in Ruddervoorde.