Eliane Nierinck haalt zilver op WK Artistiek Zwemmen

De zwemster van de Koninklijke Brugse Zwemkring moest enkel de Canadese Samantha Nealon voor zich dulden. De Franse Aurore Feries werd derde. Nierinck kwam in actie in de jongste categorie, ze nam het op tegen andere zwemsters tussen 25 en 29 jaar. De zwemster van de Koninklijke Brugse Zwemkring begon sterk aan het tornooi. Met een score van 67.3267 behaalde ze een mooie derde plek in de technische solo. Daarna was het tijd voor haar vrije solo. Nierinck steeg boven zichzelf uit en behaalde een erg mooie tweede plek. De jury beloonde haar met een zeer mooie score: 66.7667. Haar twee oefeningen leverden haar de zilveren medaille op.