Emiel Planckaert (24) stopt met wielrennen

Emiel Planckaert reed drie seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise maar kon voor het nieuwe seizoen geen ploeg vinden.

Letterlijk

"Na de 16 mooiste jaren van mijn leven moet ik met spijt in mijn hart, ongewild en onverwacht afscheid nemen van de allermooiste sport", schrijft hij.



"De laatste 3 seizoenen werden gevuld met pech, tegenslagen en overmacht. Waardoor ik jammer genoeg geen kans meer aangeboden kreeg om mij te bewijzen in het peloton van 2021. De motivatie en de goesting waren er nog, maar een plaatsje binnen een ploeg kreeg ik helaas niet meer.



Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik wel kreeg en alle mooie vriendschappen die ik aan mijn passie heb over gehouden. En wil hierbij nog een keer mijn ouders bedanken. Zonder hen had ik nooit zo ver gekomen.

Daarnaast neem ik met pijn in het hart afscheid van de beste supporters in de wereld. Die maakten het afzien tijdens de koers toch net dat tikkeltje minder zwaar.



Maar uiteraard weegt het mooie niet op tegenover de drie dierbare vrienden die ik heb moeten afgeven tijdens dit parcours. Als het kon zou ik al mijn overwinningen en mooie momenten inruilen om nog een laatste keer met jullie over de meet te kunnen rijden. Jullie hebben voor altijd een plekje in mijn hart.



Jullie zullen me zeker nog terug zien op de koers, maar voortaan langs de andere kant van de dranghekken."