Emiel Verstrynge pakt zege bij beloften

Emiel Verstrynge heeft zaterdag in Kortrijk de tweede manche van de X²O Badkamers Trofee bij de beloften gewonnen. De renner van Crelan-Fristads haalde het na een spannende strijd in de sprint voor Witse Meeussen. Wereldkampioen Joran Wyseure werd derde.

De beloften krijgen dit seizoen niet veel kansen om voor eigen succes te rijden, in Kortrijk kregen ze wel nog eens een aparte categorie voorgeschoteld en konden ze zich met elkaar meten. Verstrynge, Meeussen en Wyseure maakten er een spannende cross van op het snelle stadsparcours van Kortrijk. Uiteindelijk kwam het tot een sprint tussen Meeussen en Verstrynge. En die laatste toonde zich de snelste, goed voor zijn derde zege van het seizoen na het Europees kampioenschap in Namen en de cross in het Duitse Bad Salzdetfurth. Ook de junioren reden hun wedstrijd in Kortrijk. Bij de meisjes waren er slechts 13 deelneemsters, Fleur Moors was aan het feest. Ze haalde het met een knappe solo voor de Tsjechische Vanda Dlaskova en de Britse Niamh Murphy. Viktor Vandenberghe toonde zich dan weer de sterkste bij de heren junioren. Hij maakte het verschil in de slotronde, voor Wies Nuyens en de Nederlander Guus van den Eijnden.