Emma Meesseman verlengt contract bij Fenerbahçe

De 30-jarige Belgian Cat won vorig seizoen met het team uit Istanboel de EuroLeague en de Turkse landstitel. In beide competities werd de Ieperse uitgeroepen tot MVP, net als op het EK waar ze onlangs met België goud veroverde.

Meesseman speelt sinds juli 2022 voor Fenerbahçe. Daarvoor was ze aan de slag bij UMMC Ekaterinburg maar die club verliet ze na de Russische invasie in Oekraïne en de schorsing van Russische teams uit de Europese bekers. Op de erelijst van Meesseman prijken onder meer ook vijf keer de EuroLeague, zes keer de Russische titel en een WNBA-kampioenschap (in 2019 met Washington Mystics).