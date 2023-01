Emma Meesseman was de uitblinker bij Fenerbahçe op de achtste speeldag van de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams.

Dankzij 25 punten en 7 rebounds van de Belgian Cat won de Turkse topploeg met 111-61 van het Poolse Polkowice.

Fenerbahçe komt door de zege mee op kop in groep A. Na twee nederlagen wonnen Meesseman en co intussen al zes keer op een rij. Ook Polkowice en het Tsjechische USK Praag tellen zes overwinningen en twee verliespartijen.

Donderdag komt Kangoeroes Mechelen in groep B van de EuroLeague in actie. De Belgische kampioen neemt het in haar achtste wedstrijd op tegen het Hongaarse Sopron.