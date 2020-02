Emma Meesseman: "Het kan nog beter"

Net als haar teamgenotes had Meesseman wel wat tijd nodig om in de match te komen. "Japan speelt heel anders dan de Europese teams en dat vergt wel wat aanpassing. We wisten wel wat ons te wachten stond en je kan je op zo'n match zo goed voorbereiden als je wil, op het terrein is het toch altijd wat zoeken. Eens we begrepen hadden hoe we tegen de Japanners moesten verdedigen, vlotte het wel. Het is belangrijk dat we dit meenemen naar onze match van zondag tegen Zweden, maar het is nu ook niet omdat we goed gespeeld hebben tegen Japan, dat we de Zweden wel even opzij zullen zetten. Tegen Canada hebben we het de volledige eerste helft laten afweten, tegen Japan het eerste kwart. In onze laatste wedstrijd zullen we veertig minuten goed moeten zijn."

De Belgian Cats benaderden tegen Japan het niveau waarmee ze in 2018 vierde werden op het WK. "We zitten daar dicht bij, maar zijn er nog niet helemaal. Toch niet een volledige match. We moeten een volledige wedstrijd goed blijven bewegen en dat tot de 40e minuut volhouden. Tegen Japan sloeg op het einde de vermoeidheid toe. We lieten de Japanners te veel toe hun driepunters te scoren en kregen zo bijna nog het deksel op de neus. Zoiets moeten we kunnen vermijden."

