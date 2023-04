Emma Meesseman is met Fenerbahçe eerste finalist van Euroleague basket

Emma Meesseman heeft zich met haar Turkse club Fenerbahçe gekwalificeerd voor de finale van de Euroleague basket. In het eerste duel van de Final Four in het Tsjechische Praag was Fenerbahçe met 77-70 een maat te groot voor het Italiaanse Schio waar ook Kim Mestdagh voor speelt.

Fenerbahçe keek bij de pauze tegen een kleine achterstand aan van 36-40. Maar de ploeg zette de scheve situatie recht in het derde kwart met een score van 25-14. Daarna gaven ze de voorsprong niet meer uit handen.

Dertien punten voor Meesseman

Meesseman was in de Kralovka Arena goed voor dertien punten, acht rebounds en vijf assists in 37 minuten speeltijd. Haar teamgenote Breanna Stewart werd topschutter van de partij met 24 punten. Mestdagh speelde ruim tien minuten mee bij Schio en tekende daarin voor vijf punten en één rebound.

Vijfde Euroleague-trofee?

Zondag staat Fenerbahçe in de finale tegenover het lokale USK Praag of een andere Turkse ploeg, Cukurova Mersin. De 29-jarige Meesseman kan dan haar vijfde Euroleague-trofee in de wacht slepen. Daarmee kan ze het Belgisch record van Ann Wauters verbreken, zij telt er namelijk vier. De West-Vlaamse won het prestigieuze toernooi eerder in 2016, 2018 (als beste speelster), 2019 en 2021, steeds met het Russische Jekaterinenburg.