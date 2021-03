Emma Meesseman na loting EK: "nog nooit makkelijke groep gehad"

Emma Meesseman is van mening dat de Belgian Cats minstens de kwartfinales moeten kunnen halen op het EK basket, dat tussen 17 en 27 juni in Straatsburg en Valencia doorgaat.

De sterspeelster van de Cats reageerde vanuit Rusland, waar ze in clubverband uitkomt voor Jekaterinenburg, tegenover Belga op de loting. "We hebben nog nooit een makkelijke groep gehad en dat is ook dit keer niet het geval", legde Meesseman uit. "Bosnië en Slovenië zijn twee fysieke teams en we weten uit het verleden dat ons dat niet altijd ligt. Maar we weten ook waar we aan moeten werken. Turkije is niet meer zo'n sterke ploeg als enkele jaren geleden, maar je mag ze zeker ook niet onderschatten. Met een team op volle sterkte moeten we zeker de kwartfinales kunnen halen."

De Belgische basketbalvrouwen werden dinsdag bij de loting in Valencia ondergebracht in groep C met als tegenstanders Slovenië, Turkije en Bosnië. Ze werken hun groepswedstrijden af in Straatsburg. De finalefase van het toernooi gaat door in Valencia. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Nummers twee en drie spelen barrages tegen de tweede en derde uit groep D, bestaande uit Frankrijk, Rusland, Tsjechië en Kroatië.

