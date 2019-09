Emma Meesseman scoort double-double

De 26-jarige Meesseman is nog maar aan haar zesde seizoen in de WNBA bezig, maar rondde vrijdag wel al de kaap van de 2.000 punten. Na afloop was onze landgenote vooral blij met de eerste plaats in de eindstand van de reguliere competitie. "Zo houden we alles in handen", aldus de West-Vlaamse. "We hebben nu het thuisvoordeel en ik ben er zeker van dat onze supporters ons zullen helpen winnen."

De andere West-Vlaamse basketster van Washington, Kim Mestdagh, kwam niet op het parket.

"We want to finish in first place" - @EmmaMeesseman



...and we did! on tonight's win. Now to close out on Sunday! pic.twitter.com/aAMfIGKzwH — Washington Mystics (@WashMystics) September 7, 2019