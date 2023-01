Emma Meesseman stuwt Fenerbahce naar nieuwe zege met sterke prestatie

Emma Meesseman heeft woensdag opnieuw haar basketbalkwaliteiten geëtaleerd in de zege van haar club Fenerbahce tegen het Hongaarse Szekszard op de negende speeldag van de Euroleague.

De Belgian Cat nam maar liefst 25 punten voor haar rekening in de 91-71 overwinning.

Meesseman toonde zich erg trefzeker vanop afstand (11/12 tweepunters, 1/1 driepunter) en voegde ook 8 rebounds toe aan haar statistieken, die dit seizoen knap ogen. Zo is ze dit seizoen goed voor een gemiddelde van 15 punten, 6,8 rebounds en 3,6 assists.

Alleen de Amerikaanse Breanna Stewart deed beter dan de 29-jarige Belgische speelster. Met een indrukwekkende double-double van 30 punten en 17 rebounds bezorgde ze Fenerbahce mee de overwinning.

De Turkse ploeg is met 7 overwinningen in 9 wedstrijden koploper in groep A.