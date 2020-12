Emma Meesseman uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar

Basketbalspeelster Emma Meesseman is vrijdagavond op het Sportgala in Schelle uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Voor het eerst ontvangt een basketbalspeelster de prestigieuze prijs.

De 27-jarige Meesseman haalde het in het jaarlijkse referendum van Sportspress met 826 punten voor haar ploegmaat bij de Belgian Cats Julie Allemand (578 ptn). De derde plaats is voor (baan)wielrenster Lotte Kopecky (477 ptn), die onlangs nog verkozen werd tot Flandrienne en de Kristallen Fiets kreeg.

Meesseman is de opvolgster van turnster Nina Derwael, die het vorig jaar haalde voor het boegbeeld van de Belgian Cats.

Dit jaar bezorgde Meesseman de Belgische nationale basketploeg een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. De speelster van de Russische topclub Ekaterinburg werd in februari op het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende uitgeroepen tot Most Valuable Player. Na een positieve coronatest was ze er niet bij toen de Belgian Cats zich verzekerden van een ticket voor het EK van 2021.

Belgian Cats ploeg van het jaar

De Belgische nationale vrouwenbasketbalploeg is dan weer uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar.

Met 465 punten hielden de Belgian Cats de nationale vrouwenvoetbalploeg (245 ptn) en wielerformatie Deceuninck - Quick Step (208) achter zich. Op de erelijst volgen de Belgian Cats het nationaal mannenhockeyteam op. De Belgian Cats verzekerden zich in februari in Oostende van kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio. Later op het jaar pakte het team van Philip Mestdagh overtuigend een ticket voor het EK 2021.

