Emma Meesseman voegt Turkse kampioenstitel toe aan haar erelijst

De club uit Istanboel veroverde een 17e nationale titel door met 82-56 van CBK Mersin te winnen en zo in de finale van de play-offs met 3-0 te triomferen. De Belgische is ook uitgeroepen tot MVP van de finale.

Tien dagen geleden won de West-Vlaminge in Praag ook al haar vijfde EuroLeague, de belangrijkste Europese beker, met Fenerbahçe, de club waar ze terechtkwam nadat ze het Russische Jekaterinenburg had verlaten na de inval van Oekraïne en de uitsluiting van Russische ploegen in Europese competities. In de finale versloeg 'Fener' uitgerekend Mersin met 99-60. De basketbalster uit Ieper werd ook uitgeroepen tot beste speelster van het seizoen in de EuroLeague.

Naast haar vijf EuroLeague-titels heeft de 29-jarige Meesseman zes Russische en een Noord-Amerikaanse WNBA-titel op haar naam staan, naast nu dus ook deze Turkse titel.