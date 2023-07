Emma Plasschaert baalt en juicht na diskwalificatie en zege

Zeilster Emma Plasschaert heeft er zondag een bewogen dag opzitten op het testevent in Marseille voor de Olympische Spelen in Parijs 2024. Ze werd eerst gediskwalificeerd, en daarna won ze de tweede regatta.

De Oostendse werd in de dinghy-klasse (Laser) gediskwalificeerd in de eerste regatta, maar won vervolgens wel de tweede regatta van de dag. In de stand staat Plasschaert momenteel op de 20e plaats met 40 punten. De tabel wordt aangevoerd door de Nederlandse Marit Bouwmeester, die tweemaal tweede werd en vier punten telt.

Vertrouwd voelen

De organisatoren van het testevent in Marseille willen zo atleten toe laten om zich vertrouwd te maken met de specifieke infrastructuur voor hun sport voor de Spelen.

De zeilcompetitie vindt nog plaats tot 16 juli. Op het programma staan tien regatta's, waarna de beste tien tegen elkaar strijden in de medal race.