En misschien mogen ze volgend jaar al een Emma drie laten dopen, want het WK in Scheveningen is het grote doel van Plasschaert dit jaar. Al kwam haar tweede wereldtitel in Al Mussanah eerder onverwacht.Het wereldkampioenschap is dit jaar in Shoreacres bij Houston.

En dan zijn er nog de Olympische Spelen. Plasschaert zal niets aan het toeval overlaten om in Parijs wel die medaille te pakken te krijgen. Plasschaert kan al eens oefenen op het EK in Hyeres, in november.