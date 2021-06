Emma Plasschaert is gisteren op de negende plaats geëindigd in de Allianz Regatta in het Nederlandse Medemblik, een wedstrijd die meetelt voor de wereldbeker zeilen.

In de medaillerace van de Laser Radial-klasse werd Plasschaert zondag zesde. Dat leverde haar in de eindstand nog een toptiennotering op. De wereldbekermanche in Medemblik was Plasschaerts laatste grote test richting de komende Olympische Spelen in Tokio. Het goud ging naar de Française Marie Barrue, die het haalde voor de Hongaarse Maria Erdi en de Poolse Agata Barwinska. In de Laser bij de mannen werd Wannes Van Laer 14e in de eindstand.