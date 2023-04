Emma Plasschaert elfde na derde dag

Emma Plasschaert staat woensdag op de elfde plaats na zes races in de ILCA 6, de vroegere Laser Radial-klasse, aan het einde van de derde dag van de Olympische Zeilweek in het Franse Hyères-Toulon.

De 29-jarige Oostendse won een van de drie races van de dag en werd dertiende en twintigste in de andere twee. Ze heeft 40 punten in het klassement, dat wordt aangevoerd door de Canadese Sarah Douglas met 17 punten. De Zwitserse Maud Jayet is tweede met 22 punten, evenveel als de Poolse Agata Barwinska, die derde is. De jonge Antwerpse Eline Verstraelen, 21 jaar, is met 121 punten 56e.

In de ILCA 7 klom William De Smet van de 37e naar de 34e plaats aan het einde van de enige race op woensdag, waarin hij zesde werd. Hij heeft 44 punten. De Brit Elliot Hanson gaat na vijf races met 5 punten aan de leiding.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts behaalden in de 49er FX een tiende, negende en vierde plaats. In de stand zijn ze vijftiende (met 30 punten), tien plaatsen beter dan dinsdag. Jana Germani en Giorgia Bertuzzi uit Italië leiden met 8 punten na vijf races.