Zeilster Emma Plasschaert uit Oostende is op de tweede plaats geëindigd op de Wereldbekermanche zeilen in het Japanse Gamagori.

Gisteren won Plasschaert nog de 8ste regatta in de in Laser Radial-klasse. De 24-jarige West-Vlaamse strandde vandaag in de medaillerace een vijfde plaats. Plasschaert (52 punten) moest in de algemene stand nipt de duimen leggen voor de Deense Anne-Marie Rindom (51). De Zweedse Josefin Olsson (57) vervolledigde het podium.