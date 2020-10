Emma Plasschaert klimt naar derde plaats na vier dagen

Emma Plasschaert is zondag op de vierde dag van het EK in haar Laser Radial-categorie opgeschoven van de vierde naar de derde plaats. De finales zijn in Gdansk intussen begonnen. Er resten de zeilsters in het Poolse Gdansk nog vier regatta's, twee op maandag en twee op dinsdag.

Plasschaert, de voorbije twee jaar goed voor brons op het EK, werd zondag in de regatta's van de dag vierde en zesde. Ze telt in totaal 31 punten. De Deense Anne-Marie Rindom blijft op kop met 11 punten, negen meer dan de Poolse Agata Barwinska. De Nederlandse Marit Bouwmeester (37 ptn) viel van het podium af. De tweede Belgische, Isabelle Dompas, is nog steeds 106e met 292 punten. In de Laser Standard-categorie rukte William De Smet op naar de zesde plaats in de eerste regatta's van de Golden Fleet. De Smet werd 11e en 26e in de regatta's van de dag. Dat laatste resultaat valt als voorlopig slechtste resultaat weg. De Antwerpenaar telt 57 punten. Wannes Van Laer is voorlopig 34e. De Brit Michael Beckett leidt met 22 punten, voor zijn landgenoot Elliot Hansen (38,3). Het EK eindigt dinsdag.