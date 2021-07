Emma Plasschaert klimt naar elfde plaats

Zeilster Emma Plasschaert uit Oostende is maandag naar de elfde plaats opgeklommen na de vierde regatta in de Laser Radial-klasse op de Olympische Spelen in Tokio.

In de vierde regatta eindigde de 27-jarige West-Vlaamse op de achtste plaats in de baai van Enoshima. De zege ging naar de Griekse Vasileia Karachaliou, voor de Nederlandse titelverdedigster Marit Bouwmeester en de Noorse Line Flem Hoest. Na de derde regatta stond Plasschaert op de dertiende plaats. De Noorse Line Flem Hoest heeft met 7 punten de leiding in handen, voor Karachaliou (9) en de Deense Anne-Marie Rindom (14). Bouwmeester is vijfde met 23 punten. Plasschaert heeft 29 punten achter haar naam. Plasschaert is de nummer 1 van de wereld in haar klasse en werd in 2018 in het Deense Aarhus wereldkampioene. In 2019 vond nabij Enoshima, een eilandje zo'n 50 km ten zuiden van Tokio, een olympische testrace plaats. Die werd gewonnen door Plasschaert.