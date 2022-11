Emma Plasschaert maakt plaats winst

Emma Plasschaert heeft vrijdag in het Franse Hyères opnieuw een plaatsje winst gemaakt op het EK ILCA 6 (ex-Laser Radial). Ze klom van de zesde naar de vijfde stek op en is vierde Europese in de stand.

De Britse Hannah Snellgrove won de regatta en nam de leiding over van de Zwitserse Maud Jayet, die wegens een valse start gediskwalificeerd werd. Met 10 punten heeft Snellgrove één punt voor op de Canadese Sarah Douglas, die niet in aanmerking komt voor Europees eremetaal, en op de Poolse Agata Barwinska. Jayet en Plasschaert volgen met 15 punten. Eline Verstraelen finishte vrijdag als dertigste, in de stand is ze met 121 punten 65e.

In de ILCA 7 (ex-Laser) verloren de Belgische zeilers terrein. Wannes Van Laer zakte met 34 punten van 19 naar 24, William De Smet met 44 punten van 21 naar 37. De Brit Michael Beckett leidt met 5 punten, voor zijn landgenoot Elliot Hanson (8), de Cyprioot Pavlos Kontides en de Noor Hermann Tomasgaard (beide 13).