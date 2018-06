Emma Plasschaert op zegekoers

De Oostendse blijft ook na de drie regatta's van zaterdag aan de leiding. In de medaillerace van zondag kan enkel de Hongaarse Maria Erdi onze landgenote nog van de troon stoten.

Plasschaert zette zaterdag bij negen knopen wind de vijfde en tweemaal de vierde plaats neer in de drie regatta's die op het programma stonden. Met een totaalscore van 34 punten zet ze eerste achtervolgster Erdi al op 16 punten achterstand. In de medal race van zondag zijn dubbele punten te verdienen, maar de 24-jarige Plasschaert kan niet meer bijgebeend worden door de Finse Tuula Tenkanen (67 punten), de derde in de stand. Maïté Carlier zal de medal race niet afwerken. Na twee veertiende plaatsen en een tiende stek eindigde ze op de vijftiende plaats in het eindklassement. In de Laser-klasse slaagden noch William De Smet, noch Wannes Van Laer erin zich in die felbegeerde top 10 te hijsen. Ondanks een goede derde dag met een 13e, 6e en 8e plaats in de regatta's, strandt De Smet op plekje 17. Van Laer moest vrede nemen met de twintigste plaats in de eindstand, nadat hij onder meer gediskwalificeerd was in de tweede regatta van zaterdag. De wereldbekerfinale in Marseille gaat op dezelfde wateren door waar in 2024, tijdens de Spelen van Parijs, het olympische zeilen plaatsvindt. Zondag gaan in Marseille de finale medal races door, waar alleen de beste tien aan mogen deelnemen en de punten dubbel tellen. Het is de laatste grote zeilrace voor het WK in het Deense Aarhus (30 juli - 12 augustus).