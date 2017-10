Emma Plasschaert uit Oostende is tijdens de tweede dag van de Wereldbekermanche zeilen in het Japanse Gamagori in de Laser Radial-klasse opgerukt naar de derde plaats.

Dat zijn dertien plaatsen beter dan gisteren. Na een matige zestiende plaats in de eerste regatta, won Plasschaert de tweede regatta en werd ze vierde en zesde in de derde en vierde regatta. In de Lasercompetitie bij de mannen staat William de Smet na vier races 19e (+3). Wannes Van Laer is 22e (+15). Beide zeilers maakten een sprong(etje) in het klassement na een matige eerste dag. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers ten slotte zijn voorlopig elfde (+3) in de 49er.