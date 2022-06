Emma Plasschaert is opgeklommen van de 13e naar de derde plaats in de ILCA 6-categorie na de derde dag van de Allianz Regatta in het Nederlandse Almere, de tweede manche van de wereldbeker zeilen.

Plasschaert had een uitstekende dag, met een tweede plaats in de vierde regatta en een zege in de vijfde race. Met 26 punten boekte ze tien plaatsen winst, om uit te komen op de derde stek, net achter de Griekse Vasileia Karachaliou (25). De Française Louise Cervera blijft aan de leiding met 12 punten. Eline Verstraelen is met 136 punten 43e, twee plaatsen hoger dan woensdag, na een 23e en een 41e plaats.