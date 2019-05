Emma Plasschaert verlaat Hyères met brons

Zeilster Emma Plasschaert heeft vandaag brons gewonnen op 'La Semaine Olympique Française'. De 25-jarige Oostendse stelde in het Franse Hyères haar derde plek veilig met een zevende plaats in de medaillerace.

Emma zeilde zich gedurende de week van de achtste naar de vierde plaats. Na een topdag gisteren met winst in race 9 en een tweede plaats in race 10 en 11, klom ze naar de derde plaats in de tussenstand. In de medaillerace kwam Emma als zevende over de finish, wat voldoende was om haar derde plaats te behouden en met het brons naar huis te gaan.

Het goud ging naar de Finse Tuula Tenkanen (59 punten), voor de Hongaarse Maria Erdi (62 punten). Plasschaert volgde nadien met 84 punten. Stadsgenote Maité Carlier (199 punten) eindigde op de twintigste plaats.