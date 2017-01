Emmanuel Vanluchene gaat toch door

"Hij heeft ons gecontacteerd om te laten weten dat hij klaar is om zijn zwemcarrière te hervatten", legde Valcke uit. "Hij is nog heel gemotiveerd voor de Spelen van 2020 van Tokio." De 24-jarige Vanluchene stopte in september 2016, enkele weken na de Olympische Spelen, met zwemmen. Vanluchene liet toen wel al weten dat hij een terugkeer in het zwemmen niet uitsloot, maar dat hij eerst zijn studies lichamelijke opvoeding wilde afwerken. Vanluchene bezit het Belgisch record in groot bad op de 100m rugslag (55.14) en de 200m wisselslag (2:00.24). Op de Spelen in Rio eindigde hij als 23e op de 200m wisselslag en als zesde met het Belgisch estafetteteam op de 4x100m vrije slag. Hij zwom ook de reeksen van de 4x200m vrije slag. Op het EK in 2014 in Berlijn pakte hij brons met het estafetteteam op de 4x200m vrije slag.

(bron: Belga)