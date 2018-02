KV Oostende is quasi zeker dat het ook volgend seizoen in de hoogste klasse speelt. Het pakte drie belangrijke punten tegen landskampioen Anderlecht, 2-0. Met alles wat er naast het veld gebeurd is, was het uiteraard een zeer bijzondere wedstrijd.

Is er leven voor KV Oostende na Marc Coucke? Nu er zekerheid is omtrent zijn opvolging, is de opluchting bij de supporters voelbaar. KVO is en blijft van ons, klinkt het. Verzekeraar Peter Callant is dan wel geen rijke buitenlandse miljardair, maar een West-Vlaamse ondernemer. Bekijk het videoverslag hierboven.

