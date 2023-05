Ocansey speelde sinds 2019 bij Kortrijk, waar zijn contract deze zomer afliep. Door leende hem vorig seizoen uit aan Waasland-Beveren. Voordien verdedigde hij vier seizoenen de kleuren van Eupen, dat hem bij de Ghanese Aspire Academy opmerkte.

In totaal kwam hij in de Jupiler Pro League in 127 wedstrijden in actie. Daarin scoorde hij zestien doelpunten en gaf hij acht assists.