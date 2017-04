Erop of eronder voor Cercle Brugge

Cercle heeft wel nog alles in eigen handen om het behoud te verzekeren in 1B. Het speelt vrijdag op het veld van Lommel, en de week erop thuis tegen Tubeke. Van die wedstrijden hangt bijzonder veel af. "We spelen niet tegen AC Milaan he, Lommel heeft kwaliteiten, maar die hebben wij ook", zegt trainer José Riga. "Een wedstrijd blijft een wedstrijd. Eén ding is zeker, er moet gewonnen worden". Een overname door de Franse topclub AS Monaco gaat trouwens alleen maar door als Cercle in 1B blijft. In het andere geval dreigt het einde.