Essevee en KVO nemen Heizel over

Het Koning Boudewijnstadion liep gisterenavond vol met West-Vlamingen. Moeilijk zeggen wie de meest enthousiaste fans had. Maar na de finalewedstrijd was het feestvieren uiteindelijk niet weggelegd voor de Oostendeclan. Twee keer kwamen ze op voorsprong en dan maken ze 3-3 gelijk. Dan toch verliezen via de strafschoppen is zuur. Een ontgoocheling voor KV Oostende, maar toch waren de supporters terecht fier op hun ploeg.

Bij de troepen van Zulte Waregem heerste er, hoe kan het ook anders, uitgelatenheid. Voor de tweede keer mogen ze de beker mee naar Waregem nemen. De spelers namen hun tijd om dit moment uitgebreid met hun fans in het Koning Boudewijnstadion te delen . Het feest duurde nog tot de vroege uurtjes.

Om 16 uur kan je op onze site het volksfeest op de markt in Waregem live volgen.