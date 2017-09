Essevee-fans kijken samen naar Lazio - Zulte Waregem

De wedstrijd werd in een leeg Olympisch Stadion gespeeld, een straf van de UEFA voor wangedrag van de Italiaanse supporters. Het bestuur van Zulte Waregem had de supporters dan maar uitgenodigd in het Regenboogstadion om samen naar de wedstrijd te kijken. Een paar honderd fans gingen op de uitnodiging in, het initiatief viel bij hen duidelijk in de smaak.

2-0 verlies

Zulte Waregem kon er wel geen groot supportersfeest van maken, want het verloor met 2-0. Felipe Caicedo opende de score in de 18e minuut, de ingevallen Ciro Immobile legde de eindstand vast in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Zulte Waregem, dat met een vijfmansdefensie aantrad, kwam voor de rust nauwelijks in het stuk voor. In de tweede helft had de Belgische bekerwinnaar de bal meer in zijn bezit, zonder meteen voor gevaar te zorgen. Na een versnelling had Leya Iseka de 1-1 aan de voet, Lazio-goalie Thomas Strakosha bracht redding. De Albanees stak opnieuw de handen uit de mouwen op een stevige kopstoot van invaller Olayinka. Een verre vrije trap van Brian Hamalainen zoefde nog net naast de kooi van Strakosha. De ingevallen Ciro Immobile gaf Zulte Waregem de doodsteek in de 90e minuut.

Op de derde speeldag in groep K ontvangt Zulte Waregem Vitesse. Lazio trekt dan naar Nice.