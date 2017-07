De 19-jarige Servische centrumspits wordt voor een seizoen gehuurd van het Portugese Benfica Lissabon. Šaponjić doorliep de jeugdreeksen van Partizan Belgrado waar hij in 2013 debuteerde voor het eerste elftal en een driejarig contract ondertekende. In januari 2016 ruilde de Servische jeugdinternational zijn thuisland voor de Portugese topclub Benfica.

Šaponjić maakte indruk op het WK 2015 voor U20 in Nieuw-Zeeland waar hij met twee belangrijke doelpunten een groot aandeel had in de wereldtitel.